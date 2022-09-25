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Elazığ haberi! Elazığ'da cami hırsızı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ haberi! Elazığ'da cami hırsızı yakalandı

Elazığ gelişmesine göre Elazığ'da iki camiden dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çalan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Elazığ'da iki camiden dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çalan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 Eylül'de iki farklı camiden dizüstü bilgisayar ve kamera kayıt cihazı çalınması olayına ilişkin yapılan çalışmalarda zanlının Ö.A. olduğu tespit edildi. 8 suç kaydı olan Ö.A., 24 Eylül'de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan zanlı, işlemlerinin ardından bugün mahkemeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Elazığ Eylül 3. Sayfa Haberler

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