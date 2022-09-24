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Elazığ haberi... Elazığ'da akü hırsızı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ haberi... Elazığ'da akü hırsızı yakalandı

Elazığ 3. sayfa haberine göre Elazığ'da 2 farklı araçtan akü çalan hırsız, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ'da 2 farklı araçtan akü çalan hırsız, güvenlik güçlerinin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 adet otodan akü ve motosiklet hırsızlığı olaylarının şüpheli veya şüphelilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Söz konusu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen 4'ü hırsızlık olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunan A.P. dün yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının çalmış olduğu 2 adet akü bulunarak sahiplerine teslim edilirken, şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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