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Elazığ haberi: Elazığ'da ağaçlık alandaki yangın söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Elazığ haberi: Elazığ'da ağaçlık alandaki yangın söndürüldü

Elazığ haber... Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elazığ'da ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kızılay Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kuru otlarında etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü. Dumanları gören mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın 2 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kızılay Mahallesi İtfaiye Elazığ 3. Sayfa Haberler

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