Elazığ haberleri! Elazığ'da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Elazığ haberleri: Elazığ'da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi. Elazığ'da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak içki ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda evde kaçak şarap üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi alındı. Bunun üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

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