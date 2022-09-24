Elazığ haberi... Elazığ'da 354 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Elazığ haber... Elazığ'ın Palu ilçesinde kenevir eken şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Elazığ'ın Palu ilçesinde kenevir eken şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Palu ilçesinde kenevir ekildiği ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, tespit edilen adrese operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda ekipler, 354 kök kenevir, yarım kilo kubar esrar, yarım kilo kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadesi tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Kenevir Elazığ 3. Sayfa Haberler

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