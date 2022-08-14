Haber : Elazığ haberi... Elazığ'da 1698 şahıs sorgulandı, 5 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ haberi... Elazığ'da 1698 şahıs sorgulandı, 5 şüpheli yakalandı

 - Güncelleme:
Elazığ haberi... Elazığ'da 1698 şahıs sorgulandı, 5 şüpheli yakalandı

Elazığ haberi: Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetim ve asayiş uygulamaları ile suçlulara göz açtırmıyor. Bu çerçevede son yapılan asayiş denetiminde bin 698 şahıs sorgulanırken 503 araç kontrol edildi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve asayişinin sağlanması ile mala karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla kent genelinde 36 farklı bölgede asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, bin 619 şahıs sorgulanırken 503 araç kontrol edildi. 157 umuma açık iş yeri denetlenirken 47 metruk bina da kontrol edildi. Aranan 5 şahsın yakalandığı uygulamada, 1 şahısta narkotik madde ve 1 kişi de de tabanca ele geçirildi. Aynı zamanda 2 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldığı, 4 araç sürücüsüne idari cezai işlem uygulandığı ve 1 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği aktarıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tragger Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title