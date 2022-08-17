Elazığ haber: Elazığ'da rögar kapağı çalan şüpheliler yakalandı 3. Sayfa Haberleri Elazığ haberlerine göre Elazığ'da 7 adet rögar kapağını çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Elazığ'da 7 adet rögar kapağını çalan 4 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Güneykent Mahallesi'nde rögar kapaklarının çalındığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı araştırma yapıldı. Araştırmada, rögar kapaklarını çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, Yemişlik mevkiinde yakalandı. Şüphelilerin kullandıkları otomobilin bagajında 7 adet rögar kapağı ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Araştırma Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler

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