Son dakika haberi: Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberi: - Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü. - Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Keban Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktör ikiye bölünde. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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