Elazığ haber... Elazığ'da orman yangınına müdahale sürüyor 3. Sayfa Haberleri Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'ın Keban ilçesine ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Elazığ'ın Keban ilçesine ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Keban ilçesine bağlı Büklümlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Elazığ 3. Sayfa Haberler

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