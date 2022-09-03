Elazığ haber | Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı 3. Sayfa Haberleri Elazığ 3. sayfa haberi | Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıdan 8 kişi yaralandı. Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı ELAZIĞ - Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıdan 8 kişi yaralandı. Kaza, merkez Zafran Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki LB OB 23 yabancı plakalı otomobil ile Y.Y. idaresindeki 23 K 4654 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yatarken kazada 8 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu Elazığ 3. Sayfa Haberler

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