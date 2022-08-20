Elazığ haber: Elazığ'da 3.3 büyüklüğünde deprem 3. Sayfa Haberleri Gelen Elazığ haberlerine göre Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.17'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivrice Deprem Elazığ 3. Sayfa Haberler

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