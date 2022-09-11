Elazığ haberi | Elazığ'da 280 şahıs ve 65 araç sorgulandı

- Elazığ'da 280 şahıs ve 65 araç sorgulandı

ELAZIĞ - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gece yarısı gerçekleştirilen Dar Bölge Uygulamasında 280 şahıs ve 65 araç sorgulandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün suça konu unsurların tespiti ve yakalanması, kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması amacıyla denetimler sürüyor. Bu çerçevede gece yarısı Mustafapaşa Mahallesinde 18 ekip ve 46 personelin katılımı ile yapılan Dar Bölge Uygulamasında, 280 şahıs ve 65 araç sorgulandı. Uygulamada, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, aranan bir şüpheli ise yakalandı. Ayrıca 1 araca abartı egzozdan idari işlem uygulandığı bildirildi.

Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların kararlılıkla, aralıksız devam edeceği aktarıldı.