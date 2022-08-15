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Elazığ haber: Elazığ'da 1 kilo esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ haber: Elazığ'da 1 kilo esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi

Elazığ haberi: Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 1 kilo esrar ve 17 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kenevir ekimi yapıldığının bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince tespit edilen adrese operasyon planlandı. Yapılan operasyonda evin bahçesinde sera içerisinde 17 kök kenevir ele geçirilirken 1 kilogram civarında da kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin aracında yapılan arama sonucunda ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken uyuşturucu maddeler jandarma ekiplerince imha edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kenevir Elazığ 3. Sayfa Haberler

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