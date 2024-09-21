Elazığ FK'nın Takım Otobüsü Yangın Çıkardı

Karşıyaka maçı için İzmir'e giden 23 Elazığ FK'nın takımı otobüsü bilinmeyen bir sebepten ötürü alev aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 3. haftasında Karşıyaka ile deplasmanda karşılaşacak olan 23 Elazığ FK'nın takım otobüsü Manisa'da alev aldı. Sabah saat 09.00 sularında Manisa'nın Kula ilçesi yakınlarında motor kısmında çıkan arızada 23 Elazığ FK'nın takım otobüsü yandı. Sebebi henüz bilinmeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda futbolcuların ve teknik heyetin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ELAZIĞ