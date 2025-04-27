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Elazığ-Diyarbakır Yolunda Midibüs Kazası: 25 Yaralı

Elazığ-Diyarbakır Yolunda Midibüs Kazası: 25 Yaralı
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Elazığ-Diyarbakır karayolunda bir yolcu midibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ- Diyarbakır yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu midibüsü, bariyerleri aşarak yolun karşısına geçip yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Diyarbakır'a seyir halindeki Fırat Turizme ait A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüs, bariyerleri aşarak karşı şeride geçip yan yattı. Kazada karşı şeritten bir başka aracın gelmemesi büyük bir facianın önüne geçerken, ilk belirlemelere göre midibüs içerisinde bulunan 25 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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