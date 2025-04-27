Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Elazığ- Diyarbakır karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

ELAZIĞ Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüsün devrildi, çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda arama sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.