Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı varDiyarbakır karayolunda midibüsün devrildi, çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda arama sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Elazığ- Diyarbakır karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
ELAZIĞ Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüsün devrildi, çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda arama sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa