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Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

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Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı varDiyarbakır karayolunda midibüsün devrildi, çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda arama sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elazığ- Diyarbakır karayolunda midibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

ELAZIĞ Elazığ-Diyarbakır karayolunda midibüsün devrildi, çok sayıda yaralı var. Bölgeye çok sayıda arama sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ - 3.Sayfa
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