Elazığ-Diyarbakır karayolunda mıcır nedeniyle kaza: 1 yaralı

Elazığ- Diyarbakır karayolunda, yola dökülen mıcır nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Elazığ Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyarı levhalarının bulunmadığı bölümde yolda mıcır olduğunu fark etmeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkarken kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ