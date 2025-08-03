Elazığ-Diyarbakır Kara Yolunda Feci Kaza: 6 Yaralı

Elazığ-Diyarbakır Kara Yolunda Feci Kaza: 6 Yaralı
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Elazığ-Diyarbakır kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Elazığ- Diyarbakır kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 07 ANR 188 plakalı otomobil, aynı istikametteki Ö.F.G. yönetimindeki 34 CDK 645 plakalı otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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