Elazığ'daki Trafik Kazasında Kavga Kameralara Yansıdı

Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Kaza, Elazığ- Bingöl kara yolu Yazıkonak Beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakalı öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları çevredeki vatandaşlar araya girerek sakinleştirdi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ