Elazığ'daki Silahlı Saldırıda 8 Yaralı

Elazığ'daki Silahlı Saldırıda 8 Yaralı
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Elazığ'daki Silahlı Saldırıda 8 Yaralı
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Elazığ'da bir grup tarafından gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda, 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir grup tarafından husumetlilerine yönelik gerçekleştirilen pompalı tüfekli saldırıda, 2'si ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Ulukent Mahallesi Mevlana Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen saldırganlar, otomobil ile husumetlilerinin olduğu bölgeye geldi. Araçtan pompalı tüfekle ateş atan saldırganlar bir iş yerinin önünde oturan E.A., Ö.M., Y.B., C.Ç., M.F.A, N.R.P., E.B. ve G.B.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.A. ve Ö.M.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olay anı ise bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay yerine otomobil ile gelen şahıslar, araçtan inip oturan grubun üzerine ateş açtığı görülüyor.

Zanlıların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
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