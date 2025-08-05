Elazığ'daki Mini Hortumun Çekimiyle Büyüleyen Çocuğun Tepkisi

Elazığ'daki Mini Hortumun Çekimiyle Büyüleyen Çocuğun Tepkisi
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Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde çıkan mini hortumu görüntüleyen çocuğun korku dolu ama sevimli tepkisi izleyenleri güldürdü. Hortum, rüzgarın etkisiyle kısa sürede oluşup dağıldı.

Elazığ'da rüzgarın etkisiyle çıkan mini hortumu çeken çocuğun tepkisi görenleri gülümsetti.

Abdullahpaşa Mahallesi'nde boş bir arazide küçük bir hortum meydana geldi. Hortumu korku içerisinde görüntüleyen çocuğun tepkisi görenleri gülümsetti. Bir yandan korkan çocuk bir yandan da çekimi bırakmadı. Rüzgarın etkisini kaybetmesiyle hortum bir süre sonra dağıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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