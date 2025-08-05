Elazığ'daki Mini Hortumun Çekimiyle Büyüleyen Çocuğun Tepkisi

Elazığ'da rüzgarın etkisiyle çıkan mini hortumu çeken çocuğun tepkisi görenleri gülümsetti.

Abdullahpaşa Mahallesi'nde boş bir arazide küçük bir hortum meydana geldi. Hortumu korku içerisinde görüntüleyen çocuğun tepkisi görenleri gülümsetti. Bir yandan korkan çocuk bir yandan da çekimi bırakmadı. Rüzgarın etkisini kaybetmesiyle hortum bir süre sonra dağıldı. - ELAZIĞ