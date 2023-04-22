Elazığ'daki kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Elazığ'da 8 gün önce tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da 8 gün önce tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Cemile K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Güney Çevre Yolu AFAD kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. yönetimindeki 80 AAT 543 plakalı tır ile N.Ö. idaresindeki 06 FC 1443 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"8 gün sonra hayatını kaybetti"

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Cemile K., yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak 8 gün sonra hayatını kaybetti. - ELAZIĞ