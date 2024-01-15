Elazığ'da Zulalanan Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da polis ekipleri, konteyner yüklü tırda konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenek zulalanmış 146 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Diyarbakır'dan Elazığ'a giden ve birbiriyle bağlantısı olduğu tespit edilen bir araç ve konteyner yüklü tır durdurularak, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada tırın dorse kısmında bulunan 5 adet konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenek zulalanmış 168 parça halinde 143 kilo 300 gram skunk maddesi ve 2 kilo 850 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan araç, tır ve konteynerler el konularak yediemin otoparkına çekildi. Operasyonda 3 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise serbest bırakıldı. - ELAZIĞ