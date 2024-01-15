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Elazığ'da Zulalanan Konteynerde 146 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, konteyner yüklü tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada, konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenek zulalanmış 146 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, konteyner yüklü tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada, konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenek zulalanmış 146 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Diyarbakır'dan Elazığ'a seyir halinde birbiriyle bağlantısı olduğu tespit edilen bir araç ve konteyner yüklü tır durdurularak narkotik köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada tırın dorse kısmında bulunan 5 adet konteynerin zemin kısmına zift ve boya ile streçlenek zulalanmış, 168 parça halinde 143 kilo 300 gram skunk maddesi, ve 2 kilo 850 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde sevkiyatında kullanılan araç, tır ve konteynerlere el konularak yediemin otoparkına çekildi.

Operasyonda 3 şüpheli, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alındı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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