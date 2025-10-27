Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Elazığ'da iki otomobil ve bir motosikletin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AFG 343 plakalı otomobil 23 AER 025 plakalı motosiklet ve 23 EK 025 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haberi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ