Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ