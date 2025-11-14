Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Elazığ'da 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hazardağlı kavşağında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 7 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasına 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ