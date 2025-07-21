Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'ın Maden ilçesinde yavaşlayan otobüse otomobil, otomobile de hafif ticari araç çarptı. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Maden ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavaşlayan bir otobüse otomobil çarptı. Ardından arkadan gelen hafif ticari araç da otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ