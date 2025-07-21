Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Elazığ'ın Maden ilçesinde yavaşlayan otobüse otomobil, otomobile de hafif ticari araç çarptı. Zincirleme kazada bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'ın Maden ilçesinde yavaşlayan otobüse otomobil, otomobile de hafif ticari araç çarptı. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Maden ilçesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavaşlayan bir otobüse otomobil çarptı. Ardından arkadan gelen hafif ticari araç da otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa