Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Kazada 3 otomobilin çarpışması sonucu yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzeri Hazardağlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ADH 413, 23 FS 386 ve 34 ZR 7710 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada, H.Y. hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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