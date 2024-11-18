Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Olayda 1 kişi yaralanırken, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.
Elazığ'da zincirleme kaza: 1 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.