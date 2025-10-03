Haberler

Elazığ'da Zincirleme Kaza: Maddi Hasar Oluştu

Elazığ'ın Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç karıştı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar caddeden kaldırıldı. - ELAZIĞ

