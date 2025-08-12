Elazığ'da Zincirleme Kaza Kameralara Yansıdı
Elazığ merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa