Elazığ'da Zincirleme Kaza Kameralara Yansıdı

Elazığ'da Zincirleme Kaza Kameralara Yansıdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Elazığ'da meydana gelen zincirleme kaza kameralara yansıdı.

Kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 aracın çarpışması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi

Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı, Uçum'dan yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAtilla B.:

O kadar sakin bir şehirde, bomboş yolda 3 araba ve zincirleme kaza...Fıkra gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, geriye bu manzara kaldı

Beklenen haber geldi ama geriye bu manzara kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.