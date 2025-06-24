Elazığ'da Zincirleme Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı

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Elazığ'da Zincirleme Kaza: 1'i Çocuk 3 Yaralı
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Elazığ'da karşı şeride geçen bir otomobilin neden olduğu zincirleme kazada 1'i çocuk olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da karşı şeride geçen otomobil kazaya neden oldu: 1'i çocuk 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da yolun karşısına geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Korgeneral Osman Erbaş Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.Ç. idaresindeki 23 BT 810 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridinden gelen T.Y. idaresindeki 23 AAJ 437 plakalı otomobile, sonra Y.B. idaresindeki 34 HYC 668 plakalı otomobile çarptı. Kazayı fark edemeyen M.K. idaresindeki 23 AFT 773 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarparak durabildi. Kazada 1'i çocuk olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
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