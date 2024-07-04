Elazığ'da Yumruklu Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan yumruklu kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Hürriyet Cadde'sinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi çeşitli bölgelerinden yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. - ELAZIĞ