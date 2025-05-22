Elazığ'da Yük Treni Kazası: 3 Vagon Devrildi

Elazığ'da Yük Treni Kazası: 3 Vagon Devrildi
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Elazığ'ın Maden ilçesinde bakır cevheri taşıyan yük treninin zemin kayması sonucu 3 vagonu devrildi. Olayda yaralanan yok ancak maddi hasar meydana geldi. Tren hattı trafiğe kapatıldı.

Elazığ'da zeminin kayması sonucu bakır cevheri taşıyan yük treninin 3 vagonu devrildi. aralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.

Olay, Maden ilçesi Ziyartepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük-Mazıdağı seferini gerçekleştiren ve bakır cevheri taşıyan yük trenin geçişi esnasında zemin kayması oluştu. Zemin kaymasıyla birlikte 3 vagon devrildi. Yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi. Maden-Ergani hattı tren trafiğine kapatılırken TCDD'nin bakım, onarım ve yardım ekibinin olay yerinde çalışma başlattığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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