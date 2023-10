Elazığ'da yollar göle döndü, bahçe ve ahırları su bastı

Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrasında ahır ve bahçeleri su basarken, göle dönen bazı yollar ise trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı verdiği Elazığ'da sağanak yağış, aralıklarla etkili oluyor. Sağanak sonrasında Yazıkonak Beldesinde rögarlar taşarken bazı ahır ve bahçeleri su bastı. Vatandaşlar suları kendi çabaları ile boşaltmaya çalışırken Yurtbaşı yolunun bir bölümü göle döndü. Şeridin bir bölümü trafiğe kapatılırken meteoroloji, vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Bahçesini ve ahırını su basan Feride Özer, "3 yıldır her zaman bunu yaşıyoruz. Her yağmur yağdığında kanalizasyon taşıyor. Ahırı, bahçeyi ve ekmek yaptığım yeri su bastı. Babam sabahtan beri uğraşıyor. Şu an yağmur devam ediyor" dedi.

Meteoroloji vatandaşları uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Elazığ çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlı yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2)yağışlı; Bölge genelinde devam etmekte olan yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - ELAZIĞ