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Elazığ'da Kaldırımda Yürüyen Vatandaşa Beton Parçaları Düştü

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Elazığ'ın merkezine bağlı Şehit İlhanlar Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine, 7 katlı bir binanın balkonundan kopan beton parçaları düştü. Olay sonucunda bir vatandaş yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Elazığ'da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine binadan kopan beton parçaları düştü.

Olay, merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine, 7 katlı bir binanın son katında bulunan balkondaki taş parçalar düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, bir vatandaş taşın isabet etmesi nedeni ile boyun kısmından yaralandı. Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ Güvenlik Kaza 3.Sayfa Haberler

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