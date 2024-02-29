Elazığ'da Kaldırımda Yürüyen Vatandaşa Beton Parçaları Düştü

Elazığ'da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine binadan kopan beton parçaları düştü.

Olay, merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine, 7 katlı bir binanın son katında bulunan balkondaki taş parçalar düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, bir vatandaş taşın isabet etmesi nedeni ile boyun kısmından yaralandı. Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede inceleme başlattı. - ELAZIĞ