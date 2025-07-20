Elazığ'da Yolculuk Sırasında Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Yolculuk Sırasında Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti
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Elazığ-Bingöl karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 45 yaşındaki Hanife Kılınç'a bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isterken bir aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolu Koçkale köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 ACB 966 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Kılınç'a (45) çarptı. Kazada Kılınç ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın çarptığı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılınç'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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