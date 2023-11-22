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Elazığ'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bir şüphelinin vücuduna sarılı olarak 1 kilo 575 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda da 3 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız tabanca ele geçirildi.