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Elazığ'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ'da yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.