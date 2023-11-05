Elazığ'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
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Elazığ'da yolcu otobüsünde yapılan aramada bir yolcunun valizinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.
Elazığ'da yolcu otobüsünde valizinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerce durdurulan yolcu otobüsünde T.H.K'nin (31) valizinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan T.H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa