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Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan anları izlenebilir.

Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün Abdullahpaşa Mahallesi 274. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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