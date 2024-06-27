Elazığ'da Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Elazığ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 23 ABL 577 plakalı otomobil ile 23 M 0019 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ