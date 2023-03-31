Elazığ'da yolcu dolu otobüsün arka tekeri fırladı

Elazığ'da içinde yolcu dolu belediye otobüsünün seyir halindeyken sol arka tekerleği fırladı. Otobüs şoförünün yavaş ilerlemesi muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi, Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde saat 23.10 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son seferini yapan Yurtbaşı Belediyesine bağlı halk otobüsü seyir halindeyken sol arka tekerleği yerinden fırladı. Şoförün o anda yavaş seyir etmesi sonucu yaralanan olmadı. Otobüste maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ