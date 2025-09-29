Elazığ'da Yola Fırlayan Çocuk Kazadan Son Anda Kurtuldu

Elazığ'da annesinin elini bırakarak bir anda yola fırlayan 4 yaşındaki çocuk, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Aracın yan tarafının değmesi ile yere düşen çocuk hafif yaralandı. O anlar kameralara yansıdı.

Kaza, geçen hafta cuma günü Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesiyle birlikte karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki E.A., bir anda koşarak yola çıktı. Bu sırada yolda ilerleyen Y.K. idaresindeki 44 AFF 210 plakalı aracın yan kısmı çocuğa değdi. Yere düşen çocuk hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgi inceleme yaptı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ