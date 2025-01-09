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Elazığ'da Yoğun Sis ve Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Trafik Kazaları

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Elazığ'da yoğun sis ve gizli buzlanma, sabah saatlerinde iki ayrı zincirleme trafik kazasına yol açtı. Toplamda 13 aracın karıştığı kazalarda 7 kişi yaralandı. Ekipler olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle sabah saatlerinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 13 aracın karıştığı her iki kazada toplamda 7 kişi yaralandı.

İlk kaza, sabah saatlerinde Malatya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederek hastanelere kaldırdı.

İki saat sonra Elazığ-Malatya karayolunda 7 araç çarpıştı

İkinci kaza ise Elazığ-Malatya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 1 kamyon, 1 tır, 1 kamyonet, 1 hafif ticari araç, 1 pikap ve 2 otomobilin karıştığı kazada, yoğun sis ve buzlanma etkili oldu. Bu kazada ise 4 kişi yaralandı.

Her iki kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazalar nedeniyle trafiğin aksadığı bölgelerde araçların kaldırılması için çalışmalar devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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