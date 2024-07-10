Elazığ'da yıldırım düşmesi sonucu 40 tonluk vinç devrildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam üzeri etkili olan sağanak yağış sonrasında sokaklar dereye dönerken birçok alt geçidi ve iş yerini su bastı. Gök gürültülü sağanak yağış sırasında Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan bir iş yerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 40 tonluk vinç devrildi. Çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi. - ELAZIĞ