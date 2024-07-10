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Elazığ'da yıldırım düşmesi sonucu 40 tonluk vinç devrildi

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Elazığ'da yaşanan sağanak yağış sonrasında yıldırım düşmesi sonucu bir iş yerinde bulunan 40 tonluk vinç devrildi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, çevrede bulunan kişilerin olmaması faciayı önledi.

Elazığ'da yıldırım düşmesi sonucu 40 tonluk vinç devrildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam üzeri etkili olan sağanak yağış sonrasında sokaklar dereye dönerken birçok alt geçidi ve iş yerini su bastı. Gök gürültülü sağanak yağış sırasında Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan bir iş yerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 40 tonluk vinç devrildi. Çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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