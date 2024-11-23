Elazığ'da Yılanla Takılan Vatandaşın Eğlenceli Anları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elazığ'dan İzmir'e giden bir vatandaş, bahçede yakaladığı yılana "Kankamla takılıyoruz" diyerek hitap ettiği ve ağzına sigara uzattığı anlarla sosyal medyada gündem oldu.

Elazığ'dan İzmir'e seyahat eden bir vatandaş, bahçede yakaladığı yılanla sergilediği sıra dışı davranışlarla dikkatleri üzerine çekti. Vatandaşın yakaladığı yılana "Kankamla takılıyoruz" diyerek hitap ettiği ve yılana sigara uzatarak "İç oğlum, iç, ciğerlerin bayram etsin" ifadelerini kullandığı görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.

Vatandaşlar, yılan gibi vahşi hayvanlarla temasın tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunurken, bazıları ise olayı esprili bir durum olarak yorumladı. - ELAZIĞ