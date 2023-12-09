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Elazığ'da Yıkım Sırasında Zarar Gören Bina Sakinleri Sokakta Ateş Yakıyor

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Elazığ'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında bitişiğinde bulunan sağlam bina zarar gördü. Bina sakinleri ve kiracılar soğuktan korunmak için sokak ortasında ateş yakmaya başladı.

Elazığ'da evleri sağlam olan vatandaşlar diken üstünde

Maraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binalar yıkılmaya devam ederken, yanlarındaki sağlam binalar hasar almaya başladı

Hasarsız evleri bir anda delik deşik olan mağdur vatandaşlar kış soğuğundan ateş yakarak korunmaya çalışıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı yapılırken, bitişiğinde bulunan sağlam bina zarar gördü. 5 katlı binanın bütün daireleri zarar görürken, duruma tepki gösteren konut sahipleri ve kiracılar ise soğuktan korunmak için sokak ortasında ateş yakmaya başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Sarayatik Mahallesi Çimen Sokak üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binanın yıkımına başlandı. Yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın bitişiğindeki 5 katlı Şahin Apartmanı da yıkımdan nasibini aldı. Edinilen bilgiye göre, iş makinesinin çalışması sırasında bitişikteki binanın 5 katındaki bütün duvarlarına zarar verdi. Yapılan yıkım çalışmasına tepki gösteren bina sakinleri ise soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

Bina sakinlerinden Nuran Boyraz, "Sarayatik Mahallesi'nde oturuyorum. Bizim binanın bitişiğinde iki dairenin yıkım yapıldı. Ancak şuan biz mağduruz. Görüldüğü üzere bütün binanın evleri zarar gördü camları ise hepsi aşağı düştü. Öğrendiğimiz kadarıyla kaçak yıkımmış ve bizi de mağdur ettiler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıkım Deprem 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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