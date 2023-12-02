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Elazığ'da Yayaya Çarpmamak İçin Fren Yapan Sürücü Zincirleme Kaza Yaptı

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Elazığ'da bir sürücü, yayaya çarpmamak için ani fren yaptı ve arkadan gelen 5 araç birbiriyle çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Elazığ'da, yayaya çarpmamak için ani fren yapan sürücü zincirleme kazaya neden oldu. 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza Elazığ - Bingöl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karşıdan karşıya geçmek için aniden yola çıkan yayaya vurmamak için ani fren tuttu. Olayın ardından arkadan gelen 5 araç birbiri ile çarpıştı. Olayda ölen ya da olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Elazığ Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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