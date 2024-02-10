Elazığ'da sepetli motosiklet sürücüsü yayaya çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpan sepetli motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Mehmet Güçlü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarptı. Kazada yaya yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipler, kaza yerinde inceleme yaparken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ